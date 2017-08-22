Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей на коронавирусные выплаты медикам

Допфинансирование получат врачи, которые непосредственно контактировали с больными COVID-19.

Правительство выделило 7,5 млрд для выплат медикам. Источники: covidstat.ru, orenonline.ru, news.myseldon.com

Правительство РФ выделило 7,5 млрд рублей на июльские коронавирусные выплаты медикам. По сообщению пресс-службы Кабмина, премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал соответствующее распоряжение. В документе отмечается, что средства выделяются из резервного фонда правительства России. Дополнительные выплаты получат доктора, средний и младший медперсонал, шоферы машин скорой помощи, которые напрямую соприкасались с коронавирусными пациентами.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что медработники нуждаются в материальной поддержке. На начальном этапе было принято решение дополнительно финансировать медперсонал три месяца, но теперь этот период продлили, и коронавирусные выплаты медики будут получать до августа. Дополнительно врачам заплатят по 80 тысяч рублей, по 50 тысяч рублей получит средний медперсонал и врачи скорых, а медработникам младшего звена, в том числе фельдшерам и водителям скорых доплатят по 25 тысяч рублей.