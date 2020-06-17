В Ростовской области в детские поликлиники выстроились огромные очереди

Родители пытаются получить справку о здоровье ребёнка для отправки в детсад.

Родителям пришлось простоять в многочасовых очередях, чтобы получить обязательную справку. Фото: АиФ, donnews.

С понедельника в Ростовской области возобновили работу дошкольные детские учреждения, и многие родители столкнулись с большой проблемой. Для отправки ребёнка в детсад требуется справка о здоровье малыша и об отсутствии контактов с ним людей, заражённых коронавирусом. Из-за этого в детские поликлиники выстроились огромные очереди из пап и мам, стремящихся поскорее получить необходимый документ.

Форс-мажорная ситуация возникла во многом из-за того, что большая часть родителей узнала об этом на пороге детсада, куда они привели дитя впервые после карантина. Поликлиники также оказались не готовы к большому наплыву посетителей. Одни медицинские учреждения требовали от пап и мам записаться предварительно, другие — предлагали получить справку в порядке живой очереди.

При этом, как отмечают ростовчане, некоторые поликлиники были готовы уделить внимание этому вопросу лишь в течение 2 часов утром и 1 часа после полудня, чего, естественно, оказалось недостаточно для приёма многочисленных посетителей.

Несмотря на то, что родители, порой безрезультатно, вынуждены в рабочее время выстаивать огромные очереди, власти Ростовской области заняли жёсткую позицию: без справки о здоровье вход в детский сад для ребёнка будет закрыт.

Ранее сообщалось, что ростовские региональные власти значительно смягчили «коронавирусные» ограничения и открыли два муниципальных пляжа. Водоёмы, прибрежный песок и питьевая вода обследованы специалистами, признавших акваторию пляжей пригодной для купания.