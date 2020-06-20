В Кировской области продлили действующие коронавирусные ограничения до 15 июля

Ещё неделю будут закрыты ночные клубы, кинотеатры, спа-салоны и дискотеки.

Открытия ночных клубов кировчанам придётся ждать ещё неделю. Фото: kaluga24, kommersant.

Правительство Кировской области обнародовало постановление, проливающее свет на коронавирусную обстановку в регионе. Согласно заявлению, в городе и районных центрах власти продлили действующие ограничения, которые будут действовать до 15 июля. Это означает, что ещё неделю будет наложен запрет на проведение всех массовых мероприятий.

Детские развлекательные центры, дискотеки, ночные клубы и кинотеатры будут закрыты до специального распоряжения. Ограничения до 15 июля останутся в силе в отношении бань, саун, соляриев и спа-салонов.

При этом, в заведениях, в которые разрешён доступ, обязательным условием будет соблюдение социальной дистанции, ношение противовирусной маски и использование средств дезинфекции. Это касается музеев, парикмахерских, библиотек и точек общественного питания.

Особо отмечено, что во время сбора подписей за присвоение Кирову звания «Города трудовой доблести», ограничения будут ослаблены. Ранее сообщалось, что в клиниках Кировской области проходят стационарное лечение 782 коронавирусных больных. Из них 21 человек находится в реанимации, 7 — подключены к аппарату ИВЛ.