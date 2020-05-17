Однофазный секрет педикюра-2020 спасёт ногти-«коротышки» 

Экспресс-решение подходит для ножек с ногтями особой сложности.

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Педикюр — интимная процедура, на которую не каждая женщина согласна в силу стеснения и неловкости. Но выхода здесь два — или самостоятельно обучиться технике, или обратиться к хорошему мастеру.

Причины плачевного состояния ногтей:

1. Носка некачественной обуви, которая давит на них, может стать причиной вросших ногтей.

2. Использование «вредных» лаков, после чего они становятся тусклыми, желтыми, ломкими.

Ногти-«коротышки» — частая проблема. Чтобы отрастить здоровые и ровные ногти нужно раз в 3 недели делать профессиональный педикюр. В домашних условиях педикюр возможен, если он осознанный — важно изучить максимальное количество информации, почитать о методах мастеров, обзавестись качественными материалами, только потом практиковать на себе.

Photo by Olivia Gordon

Педикюр-2020 призван решить проблему ногтей-«коротышек». Уникальная формула однофазного гель-лака сильно упрощает задачу, помогает не обломать оставшееся, и укрепить пластину, но есть секрет. Особенность в том, что однофазный гель-лак наносят на тонкий слой базы, чтобы при снятии не травмировать ногти. Тогда спустя 3-4 процедуры маленькие ноготки превратятся в стойкие, которые не сломить принятием ванны, морем или узкой обувью.

К сожалению, уже несколько лет кроссовки — бестселлер в любой сезон. Девушки летом не дают отдохнуть своим ногам, заставляя их потеть и «давиться» в тесной обуви. Лето — сезон, когда ноги должны дышать постоянно, закрытым круглый год ногтям не хватает кислорода для нормального функционирования крови, поэтому скрывать ноги в закрытую обувь на жаре сравнительно с преступлением.