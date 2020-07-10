В Хабаровске возобновилась акция в поддержку губернатора Фургала

На несанкционированный митинг вышло более 1000 человек.

Фото: khabkrai.ru\ habarov.today

Задержание губернатора Хабаровского края продолжает вызывать общественный резонанс. Так, в Хабаровске возобновилась акция в поддержку Сергея Фургала. Как сообщает портал dni24.com, на несанкционированный митинг вышли более 1000 человек.

Очевидцы отмечают, что на повторную акцию собралось меньшее количество жителей, что связывают с отсутствием координации протестующих, передают авторы портала. На данный момент колонна движется к площади Ленина — параллельно, она обрастает новыми участниками.

Первая протестная акция включала, по данным МВД, до 12 тысяч участников. Основным требованием протестующих остается освобождение губернатора Сергея Фургала, которого обвиняют в покушении на убийство местных бизнесменов.

Правительство Хабаровского края призвало жителей региона к благоразумию. В обращении представители власти обратили внимание на эпидемиологическую ситуацию, которую может ухудшить скопление людей. Кроме того, авторы обращения отметили, что на митингах появляются «провокационные лозунги», свойственные «несистемной оппозиции».