Subaru Ascent 2021 получил современные доработки уже в «базе»

Японский кроссовер оснастили адаптивным круиз-контролем и управляемой светодиодной оптикой.

Фото: Subaru Ascent 2021, источник:Subaru

Subaru Ascent 2020 года может похвастать «интересным» оснащением только в максимальных комплектациях, а вот следующее поколение популярного SUV из Страны Восходящего Солнца получило современные доработки уже в «базе».

«Асцент», который относится к следующему модельному году, наделили адаптивным круиз-контролем (AACC) с центрированием полосы движения и ассистентом дорожного движения. Также «японец» обзавелся системой контроля за рядностью движения, которая включается при отключенном AACC, что не позволяет Subaru Ascent 2021 при подъеме отклоняться от заданной полосы движения.

Еще одной функцией в базовой комплектации нового японского кроссовера стали управляемые светодиодные фары ближнего света , что улучшает вождение в темное время суток, особенно при езде по бездорожью. Второй и третий ряды сидений обладают способностью издавать звуковые сигналы, когда пассажиры забыли пристегнуть ремни безопасности.

Фото: экстерьер и интерьер Subaru Ascent 2021, источник: Subaru

Как уже упоминалось, такие функции доступны в базовых версиях Subaru Ascent 2021, которая обойдется от 33 тыс. долларов или от 2,3 млн рублей рублей, что на 20 тыс. рублей дороже актуальной версии. Стоимость топовой комплектации японского кроссовера стартует с отметки в 34,8 тыс. долларов или 2,43 млн рублей, тогда как лимитированные версии обойдутся от 40 тысяч долларов или 2,8 миллионов рублей.