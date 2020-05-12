Новую Skoda Octavia Scout 2020 «рассекретили» журналисты

Вседорожный универсал получит новую внешность, переработанный интерьер и обширную силовую гамму.

Фото: Skoda Octavia Scout 2020, источник: Skoda

Как стало известно на днях, кроме Octavia Combi 2020 на мировой рынок выйдет и новый Skoda Octavia Scout. Журналисты PlanetCarsZ показали новые изображения и «рассекретили» детали следующей генерации приподнятого универсала.

Как отмечают в зарубежном издании, новый вседорожный чешский универсал станет на 16 мм длиннее и 15 мм шире предшественника, за счет чего увеличивается пространство в салоне и вместительность багажного отсека, объем которого достигнет 640 литров.

Также Skoda Octavia Scout 2020 получит пересмотренные передние и задние бамперы, защитный алюминиевый обвес, дополнительные черные пластиковые расширители колесных арок, боковые подоконники и пороги, которые закрываются дверьми.

Кроме того, такая «Октавия» комплектуется 18-дюймовыми колесными дисками или 19-дюймовыми колесами за доплату. Еще на себя обращают внимание передний и задний диффузоры, рейлинги на крыше, серебристые оконные рамы, подогреваемые корпуса зеркал с функцией автоматического затемнения.

В стандартной комплектации Skoda Octavia Scout обзаведется светодиодными противотуманными фарами и эксклюзивными эмблемами на передних крыльях.

В салоне нового приподнятого универсала расположилась передняя панель с 10-дюймовым тачскрином. Центральную консоль украшают хромированные вставки, которые также имеются на декоративных панелях и дверных ручках.

Под капотом Skoda Octavia Scout установят 2-литровый дизель TDI EVO на 200 лошадиных сил с крутящим моментом 400 Нм. Также приподнятый универсал оснастят 115-сильным 2-литровым дизелем или 150-сильным 1,5-литровым TSI, которые будут работать в паре с МКПП. Для «Октавии» предусмотрена и технология «мягкого» гибрида, приводящегося в действие 7-позиционной DSG.

Фото: экстерьер и интерьер Skoda Octavia Scout, источник: Skoda

Сроки выхода нового Skoda Octavia Scout пока неизвестны, также нет официальной информации о том, приедет ли приподнятый универсал на российский рынок.