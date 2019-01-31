Дубль Суареса принес «Барселоне» победу над «королевским клубом»

Тренер «сине-гранатовых» Эрнесто Вальверде внес в заявку на игру уругвайца Суареса – это принесло свои плоды. Барселона одержала победу над «Реалом» в 1/2 финала за кубок страны.

27 февраля «Барса» разгромила «сливочных» со счетом 3:0. Несмотря на то что у «Реал Мадрида» было больше опасных моментов, особенно в первом тайме, тер Штеген не позволил, забить гол в свои ворота.

Первая половина матча была тяжелой, особенно, для каталонского клуба. «Реал» не давал им продохнуть. Счет был открыт только на 50-й минуте матча. Дембле виртуозно прошел по флангу и отдал низом пас на Суареса. Луис, недолго думая, пробил в ближний угол.

Второй мяч влетел в рамку «Реала» от своего игрока на 69-й минуте. Варан хотел заблокировать пас на Суареса, но перевел мяч в сетку Наваса.

Через 3 минуты «сливочные» пропустили еще один гол с одиннадцатиметровой отметки. Нападающий «Барсы» подсечкой перекинул мяч через голкипера.

Так закончилась битва двух великих клубов на «Сантьяго Бернабеу». Теперь «Барселона» сыграет за главный футбольный трофей страны с победителем поединка «Валенсия» - «Бетис».