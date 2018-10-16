«Валенсия» обыграла «Бетис» и теперь сразится с «Барселоной» в финале Кубка Испании

«Валенсия» с минимальным преимуществом превзошла «Бетис» в полуфинале Кубка Испании. Игра, которая состоялась 28 февраля на стадионе «Месталья», была напряженной, ведь первый матч команды сыграли вничью.

Команды отважно сражались – никто не уступал с легкостью мяч.

Однако нападающий Родриго на 56-й минуте решил исход встречи. Он мастерски всадил мяч в сетку ворот, после передачи Гамейро.

Российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев вышел на поле лишь во второй половине встречи. Он заменил автора единственного гола в поединке.

«В финале! Команда! Вместе до конца!» — написал Черышев в своём «Инстаграме».

Теперь «Валенсии» предстоит встретиться с «Барселоной» 25 мая на стадионе «Бенито Вильямарин».