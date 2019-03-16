Билет на Олимпийские игры в Токио можно будет выиграть в лотерею

Лотерея по продаже билетов для жителей Японии на летние Олимпийские игры 2020 года началась 9 мая в Токио. Жителям других стран придется ждать до 15 июня, когда билеты выставят на продажу специальные дистрибьюторы.

По оценкам организаторов, будет доступно 7,8 миллиона билетов, около 30% поступит в продажу за пределами Японии по ценам несколько выше, чем в Стране восходящего солнца. Последний этап распродаж токийские организаторы откроют по всему миру весной 2020 года. Все оставшиеся нераспроданные билеты можно будет купить по сниженным ценам.

Стоимость самого дорогого билета на церемонию открытия Олимпийских игр 24 июля составит 2 680 долларов. Организаторы отмечают, что половина билетов будут продаваться примерно за 70 долларов или даже меньше, а самый дешёвый билет будет стоить 22 доллара.

Всего от продажи билетов организаторы надеются выручить около 800 миллионов долларов, что будет крупным источником дохода для частного бюджета. В целом, Япония потратит около 20 миллиардов долларов на подготовку к играм, и около 70% этой суммы составят государственные деньги.