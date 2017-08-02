Ticketmaster: распознавание лиц вместо билетов

Известная компания Ticketmaster хочет внедрить распознавание лиц вместо классических билетов.

Ticketmaster - это компания, которая занимается продажей билетов на культурные мероприятия по всему миру. Недавно появилась технология электронных билетов, когда человек может приобрести билет и распечатать в любом уголке планеты. Теперь руководство планирует заменить все виды билетов на технологию распознавания лиц. По словам представителей компании, это поможет людям экономить свое время и приходить на мероприятие, не распечатывая до этого билета. Человеку будет достаточно просто взглянуть на камеру.

Интересно, что новая система поможет не только в Ticketmaster для улучшения комфорта клиентов, а и в сфере здравоохранения. К слову, с помощью такой технологии начальство сможет отслеживать местонахождение того или иного сотрудника в пределах определенного здания.