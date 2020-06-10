Пауло Дибала опроверг слова экс-врача «Спартака» о досрочной пенсии перенесших COVID-19 спортсменов

Игрок «Ювентуса» блестяще отыграл в матче с «Миланом» без малейших намеков на проблемы с легкими или сердцем.

В марте экс-врач «Спартака» Юрий Васильков, давая интервью изданию «Советский-спорт», сделал прогноз, что профессиональный футболисты, переболевшие тяжёлой формой COVID-19, не смогут вернуться в спорт. По мнению Юрия Сергеевича, спортсмены не справятся с большим объемом нагрузок из-за проблем с лёгкими и сердцем.

Аргентинец Пауло Дибала, пожалуй, самый известный футболист, перенёсший заболевание. 21 марта у Пауло диагностировали наличие вируса. Со слов игрока, болезнь протекала в тяжёлой форме, он испытывал трудности с дыханием и чувствовал постоянную боль в мышцах. Примечательно, что в дальнейшем Дибала повторно сдал положительный тест на COVID-19. В мае появилась информация, что спортсмен полностью выздоровел и приступил к тренировкам.

Вчера в рамках Кубка Италии состоялся матч между «Ювентусом» и «Миланом», Пауло провёл на поле все 90 минут и по оценке портала Whoscored.com был лучшим в составе своей команды, имея 97% точных передач.

Скриншот взят с сайта Whoscored.com

Блестящей игрой Дибала опроверг слова экс-врача «Спартака» и показал, что не может быть и речи о досрочной пенсии из-за прогнозов врачей о последствиях перенесённого заболевания.