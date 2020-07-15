Российский миллиардер подарил Петру Яну Mercedes за чемпионство в UFC

«Поздравляем, заслужил!», отреагировали фанаты «Беспощадного».

Подарок миллиардера произвёл сильнейшее впечателение на Петра Яна. Фото: Sportbox, Instagram бойца.

Завоевание пояса UFC Петром Яном вызвало горячую реакцию не только в рядовой болельщицкой среде. На второй день после возвращения бойца в Екатеринбург к чествованию новоиспечённого обладателя титула в легчайшем весе подключилась «тяжёлая артиллерия» в лице местной олигархии. Российский миллиардер Игорь Алтушкин подарил бойцу Mercedes за чемпионство в сильнейшем мировом промоушене.

Сверкающий чёрный внедорожник ждал Петра у офиса «Русской медной компании» (РМК), куда прибыл боец со своим завоёванным трофеем. Обладатель Mercedes тут же сел за руль, но удовольствие прокатиться на машине отложил на потом. Ян поблагодарил главу и представителей РМК, а также собравшихся фанатов за поддержку.













Подарок миллиардера впечатлил почитателей бойца, которые с удивлением констатировали, что, оказывается, дорогие автомобили за спортивные победы дарят не только на Кавказе. Кроме этого, фанаты заметили, что поступок президента РМК окажет большое мотивационное воздействие на юных спортсменов. Ранее сообщалось, что Пётр Ян собирается построить дом для своей мамы на гонорар, полученный за чемпионство в UFC.