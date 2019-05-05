UFC планирует перенос боя Миочича и Кормье

К переносу может привести сложная эпидемиологическая обстановка.

Стипе Миочич и Даниэль Кормье. Фото: akipress.org, wikipedia.org

Поединок за чемпионский титул UFC в тяжелом весе может состояться в другой день. UFC планирует перенос боя Стипе Миочича и Даниэля Кормье из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил глава Ultimate Fighting Championchip.

В ходе пресс-конференции в Абу-Даби Уайт отметил, что турниры в APEX могут быть перенесены. Глава организации заявил, что ему хотелось бы провести бой в США. Функционер считает, что прошлые бои «доказывают» уровень безопасности UFC для зрителей и бойцов.

Тем не менее, нельзя исключать перенос.

«Я тот парень, который готовится к худшему», — отметил Уайт.

Речь идет о вероятности повторного закрытия штата Невада, которому могут способствовать темпы распространения инфекции в регионе.

Напомним, чемпионство в тяжелом весе в прошлом году вернулось к Миочичу, который до этого прервал череду из трех удачных защит звания чемпиона. В бою 18 августа 2019 года Миочич обеспечил себе победу техническим нокаутом в четвертом раунде.