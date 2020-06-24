Емельяненко провел боксерский спарринг перед боем с Исмаиловым

Партнером бойца стал боксер Апти Давтаев.

Фото: Instagram.com

В ходе подготовки к бою в рамках Absolute Championship Akhmat (ACA 107), бойцы продолжают освещать свои тренировки. Так, Александр Емельяненко провел боксерский спарринг перед боем с Магомедом Исмаиловым.

Спарринг-партнером Емельяненко стал боксер Апти Давтаев, в профессиональной карьере которого пока не было поражений. Видео с тренировкой появилось в Instagram Александра Емельяненко.

Фанатов бойца удивил подобный шаг, ведь сам Емельяненко раньше подчеркивал, что он предпочитает не публиковать записи с тренировок. Они могут помочь в подготовке противника, уверен Емельяненко.

В комментариях к записи заметили, что Емельяненко намеренно выложил неинформативный отрезок спарринга. Более того, подобный опыт может быть лишь частично полезен против будущего соперника, считают эксперты. Так, Магомед Исмаилов более склонен к бою в партере. По мнению аналитиков, лучшей тактикой в поединке с Емельяненко будет резкий оверхенд с последующим переводом боя в партер.

Напомним, уже 24 июля состоится бой между Емельяненко с Исмаиловым. Поединок в рамках Absolute Championship Akhmat считается главным событием турнира.