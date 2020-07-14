Боец из Омcка Хамзин рассказал, как помог Петру Яну стать чемпионом UFC

В январе Петр Ян заявил, что попросит президента UFC Дана Уайта подписать Хамзина в UFC, если сам получит титульный шанс.

Ильяс Хамзин. Пётр Ян. Фото: rcc-sport.ru, sport-express.ru

Единоборец из Омска Ильяс Хамзин представляет клуб «Архангел Михаил» и тренируется вместе с Петром Яном, ставшим сенсацией лучшего бойцовского промоушена UFC.

Боец рассказал накануне журналистам, что помог своему знаменитому товарищу стать чемпионом UFC. На протяжении последней недели перед решающим для бойца боем он был его спарринг-партнёром.

Хамзин сообщил кратко: «Во время боя как обычно была работа между раундами, настрой и установка».

Российский боец сожалеет, что турнир был без зрителей. Ряд спортсменов привыкли к поддержке зала однако Пётр и его команда не относятся к их числу.

Хамзин рассказал: «Это, наоборот, легко. Все проходит более сосредоточенно и никто не мешает».

Матчмейкеры UFC проявили интерес и к Денису Лаврентьеву, который также представляет «Архангел Михаил». Боец был готов выйти на подмену Яну. Правда, ему нужно было скинуть для этого четыре килограмма.

Специалист отметил, Ян во время боя мог чётко слышать все команды, его тренеры видели картинку более ясно и могли контролировать ход всего поединка.

Однако, организаторы очередного боя в UFC не прогадали. Ян стал чемпионом и Хамзин после этого имеет неплохие шансы на постоянную прописку в UFC. Боец становился финалистом в первенстве России. Он освоил кикбоксинг и китайский бокс, а в международные единоборства его привёл именно Ян.

Хамзин рассказал: «Он меня привёл в этот спорт. Я выиграл чемпионат мира по панкратиону, а у Пети был дебют в UFC. Он позвонил мне, и я поехал с ним на сборы в качестве главного спаррингового партнёра».

В январе Петр Ян заявил, что попросит президента UFC Дана Уайта подписать Хамзина в UFC, если сам получит титульный шанс. И вот он, этот шанс. Давай, Ильяс.