Его тело — его дело? Насколько справедливой была дисквалификация «неонациста» Кисера

Пользователи пятый день пытаются понять, почему UFC принял такое решение.

Кисера уволили из UFC из-за тату. Источники: ok.ru, xsport.ua

UFC расторгла контракт с российским бойцом Алексеем Кисером прямо перед боем его подопечного Романа Богатова и Леонардо Сантоса. Поводом для увольнения микс-файтера стала татуировка, в которой эксперты организации рассмотрели запрещённую символику. Кисера исключили из промоушена № 1 как «неонациста», однако остаётся открытым вопрос, насколько справедливой была дисквалификация Кисера. Ведь тело бойца — его дело, или нет? Споры в Сети не утихают уже пятый день, и чаша весов склоняется в пользу россиянина. По-нашему мнению, справедливым этот шаг Уайта & Co назвать сложно. И вот почему.

Во-первых, символ только отдалённо схож с фашистской свастикой, но этого оказалось достаточно для резонансного решения промоушена. Кисер признался, что организация держала его «на карандаше» две недели, «вникала» в суть.

Во-вторых, изображение начертано не на груди, что было бы явной демонстрацией, а на локте, что и показали репортёры.

В-третьих, пользователи опознали тату Алексея, как «круг Сварога», а не как запрещённое «чёрное солнце». Возникает вопрос, почему крупнейшая в мире организация ММА так скрупулёзно не изучает росписи на теле остальных микс-файтеров. Почти у каждого бойца на спине, руках или груди есть череп, похожий на знак отличия «мёртвая голова», оскаленная волчья пасть, кельтские кресты.

Татуировки и бойцы слева направо: Марк Хант — череп, Алексей Кисер — круг Сварога, Кейн Веласкес — «коричневая гордость». Источники:ok.ru, forums.sherdog.com, twitter.com @YMick089

Появился повод заподозрить подчинённых Уайта в предвзятом отношении к бойцам. Сначала исключение Кисера, а затем слухи об отстранении Богатова, которые не подтвердились, но возникли они не на пустом месте — дисквалификация «сочувствующего» подопечного стала бы логичным шагом после отстранения тренера–«неонациста».

Получается, Ultimate Fighting Championship изобрела инструмент, избавляющий от «неугодных» бойцов. В противном случае давно бы появился реестр запрещённых тату, поскольку для ММА это актуально — редко какой микс-файтер не нанес рисунок на тело. А так решения будут приниматься по каждому конкретному человеку. Ещё один довод в пользу этого — промоушен не вынес предупреждение Кисеру, не оштрафовал, а сразу расторг договор. Есть опасение, что такими темпами дела октагонские перейдут в политическую плоскость.

В итоге, «круг Сварога» действительно напоминает оккультное «чёрное солнце», но в то же время, это славянский аналог западного зодиакального круга, только поделен не на 12, а на 16 частей, поэтому сразу дисквалифицировать бойца было нельзя.

Реакция пользователей Instagram и «Яндекс.Спорт» на новость о дисквалификации Кисера. Источники: yandex.ru/sport, instagram.com @fighter_kiser

Подписчики припомнили, что Кейн Веласкес продолжил выступать за UFC, даже при наличии надписи «коричневая гордость», поэтому случай с Кисером выглядит надуманным. Так к запрещённым символам отнесут и греческий меандр — загогулинка там тоже напоминает элемент свастики. Придется бойцам или отказываться от татуировок, как Хабиб, или находиться под постоянной угрозой исключения.