А. Емельяненко посоветовал владельцу «Спартака» устроить бой между Дзюбой и Джикией

Боец считает, что футболистам полезно поддерживать боевые искусства.

Боец ММА Емельяненко хочет увидеть бой между футболистами Дзюбой и Джикией. Источники: smi2.ru, yandex.ua, sportsweek.org

Боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что ждёт игру «Зенита» со «Спартаком» в рамках полуфинала Кубка России. По его словам, оба клуба титулованные и могут выиграть. В пику спору между владельцем «Спартака» Леонидом Федуном и собственником «Зенита» Александром Медведевым, микс-файтер посоветовал им не дискутировать в СМИ о том, где проводить матч, а решить вопрос на ринге. К примеру, устроить бой между Дзюбой из «Зенита» и Джикией из «Спартака».

Емельяненко признался: футболистам не помешает кроме беготни на поле поддержать и боевые искусства. Боец заметил, что игроков придётся подбивать на это, зато зрелище получится интересным. В качестве примера Александр вспомнил, как на ринге дрались артисты, поэтому бой между футболистами будет интересен и случайному зрителю, и фанатам футбола, и поклонникам ММА. Боец подчёркивает, что так спортсмены продемонстрируют публике, что они мужчины во всех отношениях.