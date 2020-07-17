Отказ Даны Уайта назвать Алджамейна претендентом № 1 на титульный бой с «Беспощадным» вызвал бурю эмоций у американца.

Стерлинг: «Мне не терпится выйти в октагон я Яном!». Фото: FightTime, Спорт24

Подводя итоги последних турниров, глава UFC заявил, что не готов признать безоговорочное право Стерлинга на чемпионский поединок с Яном. По словам Уайта, Алджамейн — лишь один из нескольких бойцов, в равной степени достойных оспорить пояс у «Сибирского гангстера».

Ответная реакция «Фанкмастера» была саркастичной и уничижительной. Стерлинг назвал Петра «бумажным чемпионом», который на пути к вершине не победил ни одного из ТОП-5 бойцов дивизиона. Стерлинг в своём микроблоге в Twitter заявил о нетерпении встретиться с октагоне с Яном и победить: «Он слишком легко взлетел — легко и упадёт!», не сомневается американец.

Помимо этого, Алджамейн пустился в конспирологию, намекнув, что Дане Уайту и промоушену выгодно, чтобы «Сибирский гангстер» подольше оставался обладателем чемпионского пояса для расширения влияния на российский рынок единоборств.

Сам Пётр Ян подлил масла в огонь, когда в ответ на отказ президента UFC признать Стерлинга претендентом № 1 на титульный бой, колко написал Алджамейну:

«Это, наверное, очень расстроило тебя».

Ранее сообщалось, что букмекеры рассказали о шансах Стерлинга и Гарбранда на победу в титульном поединке с Яном. В обоих случаях позиции россиянина предпочтительнее — вероятность триумфа Алджамейна не выше 35%, а у Коди этот показатель всего лишь 20%.