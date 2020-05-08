Выхода нет или Почему Макгрегор примет предложение о бое с Махачевым

Конор получит самый короткий путь для реванша с Хабибом.

Абдельазиз предлагает Конору короткий путь к реваншу. Фото: Gorobzor, Спорт день за днем.

Менеджер Нурмагомедова назвал условия, при выполнении которых возможна организация поединка-реванша с Макгрегором. Абдельазиз рассказал, что ирландец должен сначала сразиться с Исламом Махачевым, который занимает 11 место в рейтинге лёгкого веса.

На первый взгляд, для Конора, как 4 номера дивизиона, это предложение выглядит немного унизительным. Но с учётом сложившихся обстоятельств, становится понятно, почему Макгрегор примет предложение о бое с Махачевым. Для ирландца эта схватка — единственно возможный короткий путь к реваншу, который давно стал для него навязчивой идеей, делом чести и попыткой на деле доказать своё величие.

Другого выхода у Конора нет. Ещё совсем недавно Абдельазиз предлагал «Печально известному» гораздо более сложные условия: необходимость поочерёдных побед над претендентами с более высоким рейтингом — Фергюсоном и Порье.

Все понимают, что это отняло бы минимум год-полтора у 32-летнего Макгрегора, а за это время Хабиб, судя по его высказываниям, мог бы закончить карьеру в единоборствах. К тому же, Тони и Дастин — не те бойцы, способные легко уступить и пропустить Конора к титулу.

Махачев может получить шанс ворваться в ТОП-10 лёгкого дивизиона. Фото: sportbox, gazeta.

Если менеджер «Орла» сдержит обещание, то за организацию громкого боя с радостью возьмётся Дана Уайт. Глава UFC, в создавшихся пандемических условиях, также дорожит каждой минутой и старается максимально насытить турниры топ-схватками. Ради этого Дана Уайт стал часто пренебрегать спортивным принципом очерёдности, когда титульный или претендентский поединок устраивается по соображениям финансовой перспективы.

Президент промоушена никогда не скрывал, что реванш Макгрегор–Нурмагомедов в числе первоочередных задач организации, а когда команда Хабиба внезапно предлагает вполне реальные условия, то грех будет этим не воспользоваться. К тому же, UFC «задолжал» Махачеву поединок, который должен был состояться 18 апреля в Нью-Йорке. Думается, что Ислам не будет в обиде, если, вместо Эрнандеса, ему придётся выйти в октагон с Макгрегором и получить шанс прорваться к вершинам лёгкого дивизиона.