Мага Исмаилов засветил «двойника Емельяненко», с которым он готовится к АСА 107

Спарринги с чемпионом PFL, очевидно, входят в часть «засекреченных» тренировок дагестанского бойца.

Мага засекретил свои спарринги с Исаевым перед боем с Емельяненко. Фото: fighttime, ufcbet.

Дагестанское телевидение сняло любопытный сюжет о заключительном этапе подготовки Исмаилова к поединку с Емельяненко на АСА 107, который состоится 24 июля в Сочи. Во время интервью с Магомедом в кадре себя засветил боец-тяжеловес, отпустивший колкую шутку в адрес «Емели». Это был знаменитый тяжеловес Али Исаев, который, благодаря своим габаритам, выполняет роль «двойника Емельяненко» и помогает готовиться Исмаилову к предстоящему бою.

Спарринги с Исаевым раньше никогда не появлялись в многочисленных фото- и видеоматериалах, которые щедро публикует в Сети «дагестанский тигр». Неудивительно, ведь телевизионщики сообщили, что основная часть тренировок Маги проходит в закрытом режиме.

Очевидно, что для качественной подготовки Исмаилову был необходим мастеровитый боец, ростом свыше 190 см и весом под 120 кг, идентичный физическим параметрам Емельяненко. Али Исаев полностью соответствует этим требованиям. В начале года он стал победителем финала PFL, завоевал 1 миллион долларов, и теперь может себе позволить помочь другу.

Наверняка, «Емеля» подозревает, что Магомед свои постоянные шутки использует как ширму, за которой скрывается неприятный сюрприз для будущей схватки. Но о самой сути «нежданчика» Емельяненко не имеет ни малейшего представления.

В своём недавнем интервью «Емеля» перечислил слабые, по его мнению, стороны Исмаилова и предрёк себе лёгкую победу. Но все доводы Александр приводил без учёта того, что против него Магомед применит особую тактику и будет действовать нестандартно. Самоуверенность и самоуспокоенность могут привести Емельяненко к 8 поражению в карьере.