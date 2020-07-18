АСА 107 с боем Емельяненко и Исмаилова пройдёт без зрителей

Причина — продление «режима повышенной готовности» в Сочи до 3 августа.

Схватку Емельяненко и Исмаилова можно будет увидеть только в платной сетевой трансляции. Фото: Чемпионат, Рамблер-Спорт.

Организаторы АСА 107 с большим огорчением сообщили, что турнир бойцовской организации пройдёт без зрителей. Промоушен прилагал большие усилия, чтобы болельщики смогли попасть на трибуны и ещё 3 дня назад планировалось, что зал будет частично заполнен с учётом коронавирусных ограничений.

Было достигнуто согласование с Роспотребнадзором. Но администрация Краснодарского края так и не дала разрешения фанатам воочию увидеть главный бой турнира с участием Емельяненко и Исмаилова, а также другие ожидаемые схватки АСА 107.

Причиной такого решения стало продление «режима повышенной готовности» в регионе до 3 августа. Те немногие счастливчики, которым удалось приобрести билеты на зрелище, смогут вернуть потраченные деньги.

Соревнования пройдут в режиме телевизионного шоу. Причём, ни один из телеканалов не будет транслировать турнир. Увидеть бои можно будет с помощью платной подписки на стриминговой платформе АСА.

Ранее сообщалось, что сейчас цена трансляции турнира АСА 107 составляет около 400 рублей. В день турнира фанатам, желающим увидеть бойцовское шоу, придётся раскошелиться на 500 рублей.