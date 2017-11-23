Toyota защитит велосипедистов от наездов

Велосипедисты нередко оказываются под колесами автомобилей, и японская компания Toyota решила бороться с данной проблемой. Для этого ее инженеры разработали специальную систему предотвращения наездов на любителей двухколесного транспорта. Производитель намерен оснащать свои автомобили данной технологией, и первые транспортные средства, оборудованные ею, отправятся на рынок в начале грядущего года.

Статистика гласит, что почти 30% смертельных ДТП происходят при участии велосипедистов. Уже многие производители внедрили в свои автомобили системы, которые способны отслеживать людей на дороге, однако инженеры компании Toyota утверждают, что с велосипедистами всё гораздо сложнее, а потому, для их защиты необходима отдельная технология, способная различать велосипеды, имеющие разнообразную форму и определенные особенности движения.

По словам разработчиков Toyota, чтобы защитить велосипедистов от наездов, им пришлось модернизировать камеры и датчики, которыми оснащаются автомобили. К слову, созданием подобной технологии сейчас занимаются специалисты компаний Volvo и Subaru.