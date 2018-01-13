Rolls-Royce показал роскошные модели из лимитированной серии Adamas

Rolls-Royce не перестает радовать автолюбителей роскошными моделями. Компания представила публике серию, состоящую из 40 Wraith и 30 Dawn. Элитные автомобили продемонстрируют как красоту ручной работы, так и прочность моделей.

Rolls-Royce придал значение каждой детали дизайна модели. Отличительным знаком серии стала статуэтка «Дух экстаза», сделанная из углеродного волокна. На изготовку материала для статуэтки уходит около 68 часов. Основание статуэтки украсили гравировкой Black Badge Adamas, рядом с которой – знак бесконечности.

Модели серии Adamas станут первыми автомобилями Black Badge, выполненными в двухцветном дизайне. Салон машин получил яркую окраску Aphrodite Red и Morpheus Blue. Радиаторная решетка теперь в окантовке Black Badge. Rolls-Royce оснастил салон автомобилей часами, украшенными 88 бриллиантами, формирующими знак бесконечности.

Стоит отметить, что автомобили серии Adamas получили новую интерпретацию «Звездного неба». Теперь 1 340 оптоволоконных «звезд» размещены в форме кристаллической решетки алмаза. Покупателю предлагается выбрать любой оттенок элементов. Также, впервые есть возможность градиента из любых выбранных цветов. Что касается интерьера, салон выполнен из перламутровой кожи, также автомобили получат матовую «приборку» из металла и эксклюзивную гравировку на порогах (один из 30, или один из 40).