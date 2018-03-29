Chery запустит каршеринговый сервис на базе YouDrive

Поднебесная автомобилестроительная компания Chery объявила о запуске в июне нынешннго года каршеринговой службы на базе известной фирмы YouDrive, занимающейся предоставлением услуг краткосрочной аренды машин. Об этом сообщают журналисты профильных изданий, ссылаясь на представителей Chery.

Отмечается, что машиностроители часто сотрудничают с каршеринговыми сервисами, продавая им парки машин. Chery же решила прибегнуть к другому методу. Дилеры компании покупают у нее авто, а затем передают их в каршеринговую службу YouDrive.

В Chery рассчитывают на рост уровня реализации машин и поддержание лояльности своих автоцентров, которые могут получить дополнительную прибыли при помощи развития такого проекта. В этом случае автосалонам Chery не придется тратить собственные финансы на организацию каршеринговой услуги и развитие клиентской базы.

Тариф и процент с пользователей в YouDrive пока остается тайной. Но вероятно, за минуту аренды автомобиля Chery придется отдать 8 рублей и ниже.