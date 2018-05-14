Рассекречена внешность обновленного китайского седана Chery Arrizo 5

Китайская автокомпания основательно подошла к переделке своего седана Chery Arrizo 5. И помимо внешних и внутренних изменений, автомобиль получит новое имя - Arrizo EX.

Что касается внешних преобразований, то Chery Arrizo 5 получит новые бамперы и обновленную решетку радиатора. Во внутреннем оформлении специалисты ожидают увидеть новую мультимедийную систему с большим экраном, иные дефлекторы и обновленную систему климат-контроля. Под капотом, как и прежде, располагается 1,5-литровый двигатель с мощностью в 116 лошадиных сил.

В Китае новинка появится уже в ноябре 2018 года, но про стоимость автомобиля пока никто ничего не сообщает.