Британские пенсионеры едва не потеряли 75 миллионов долларов из-за работника лотереи

Сотрудник магазина по продаже лотерейных билетов порвал лист с победными цифрами до того, как он прошёл окончательную проверку.

Пара пенсионеров дважды в неделю испытывала удачу в международной лотерее «Евро Миллионы». Британцы покупали билеты и проверяли их, надеясь, что когда-то повезёт. Один раз так и произошло, причём удачная покупка сделала пожилую супружескую пару миллионерами. Однако из-за халатного отношения работника чуть не произошла потеря огромной суммы.

75 миллионов долларов могли уйти в никуда, поскольку сотрудник компании не стал ждать, пока специальный автомат проверит все цифры. Однако пенсионерам повезло – на остатках билета всё-таки была видна выигрышная комбинация. Приз британцы получили, и представители «Евро Мллионов» перед ними извинились за случившееся. Провинившийся работник был в скором времени уволен.