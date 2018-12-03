США и Британия поссорились из-за истребителей

Из-за вопроса по закупке истребителей типа F-35 две державы могут испортить отношения между собой. Великобритания хочет закупить боевые самолеты двух типов: наземного и морского базирования, а США продают союзнику только морского.

По версии экспертов требование ВВС королевства может быть обосновано нежеланием переплачивать американскому поставщику, так как стоимость боевых самолетов наземного типа составляет 70 миллионов фунтов стерлингов, а истребители морского типа базирования на 20 миллионов дороже.

Но и в самом правительстве Лондона мнения по этому вопросу разделились на два лагеря. Некоторые чиновники Министерства обороны Великобритании упрекнули коллег за недальновидные взгляды, потому что уменьшение закупок истребителей морского типа приведет к уменьшению количества эскадрилий, предназначенных для совершения взлета с борта авианосцев «Королева Елизавета» и «Принц Уэльский», что означает ослабление эффективности действий данных авианосцев в боевых операциях. Так же сторонники этого мнения напоминают остальным, что подобные требования, касающихся закупок самолетов приведут к ухудшениям отношений между их страной и правительством США. И судя по всему это их главный аргумент.

Стоит отметить, что отношения между Великобританией и США начали ухудшатся после прихода на президентское кресло Дональда Трампа, который практически сразу после начала своего срока заявил, что США больше не намерена финансировать своих союзников, главные цели на реализацию которых стоит тратить деньги находятся внутри Америки.