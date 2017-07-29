Эверест закрыли для туристов

Власти Тибета закрыли доступ для альпинистов из-за накопившегося мусора. Срок действия запрета не уточняется.

Сообщается, что обычным туристам разрешён подъём только к району монастыря в Ронгбуке, расположенном на высоте около 5 тыс. метров над уровнем моря. В базовый лагерь, с которого и начинается восхождение к вершине, пропуск будет происходить только по специальным разрешениям. Власти планируют выделить в этом году 300 таких пропусков, причём туристов обязывают забирать весь накопленный за восхождение мусор с собой.

Помимо запретительных мер, планируется сформировать группу из 200 человек для уборки уже накопившегося на маршруте мусора. По всей видимости, такие меры были необходимы, учитывая, что закона забирать мусор с собой не было, а за последние 8 лет на гору поднялось 20 тыс. человек.