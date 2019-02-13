Исследователи превратили пластиковые пакеты в углеродные чипы для батареи

Загрязнение планеты полиэтиленовыми пакетами стало настолько серьезной экологической проблемой, что Калифорния запретила использовать и продавать одноразовые пластиковые пакеты в крупных розничных магазинах.

Пластик может разлагаться сотни лет, и по мере разложения он выпускает токсичные химикаты в окружающую среду.

Цель исследователей из Университета Пердью и технологического университета Керетаро в Мексике заключалась в разработке простого и относительно недорогого способа превращения использованных пластиковых пакетов в углерод, аккумулирующий энергию.

Используя новый недорогой метод, исследователи погружали полиэтиленовые пакеты в серную кислоту и нагревали их в специальном реакторе до температуры плавления чуть ниже температуры плавления полиэтилена.

Хотя ученым уже давно об известно, но предыдущие методы превращения полиэтилена в чистый углерод были сложными и дорогостоящими.

Используя новый недорогой метод, исследователи погружали полиэтиленовые пакеты в серную кислоту и нагревали их в специальном реакторе до температуры плавления чуть ниже температуры плавления полиэтилена.

Это позволило пластмассе быть нагретой без испарения опасных газов. Затем они извлекли обработанный полиэтилен из реактора и нагрели его в печи для получения чистого углерода. Последним шагом было измельчение углерода в черный порошок, используемый для изготовления анодов для литий-ионных батарей. Полученные батареи использовались для питания игрушечного грузовика.