Понижение рН в водах океана угрожает исчезновением трески

Новые исследования личинок трески показывают серьезные повреждения органов, вызванные высокой концентрацией CO2.

Атлантическая треска является одним из самых важных промысловых видов рыб в мире. Недавние исследования показали, что подкисление океана угрожает ранним стадиям жизни этого вида. До сих пор была надежда, что, по крайней мере, выжившие личинки могут быть более устойчивыми и, следовательно, могут помочь в адаптации этой популяции.

Подкисление, наряду с повышением температуры и сокращением концентрации кислорода, является одной из основных угроз для морской жизни в связи с изменением глобального климата. Концентрация углекислого газа в атмосфере растет, и поэтому океан поглощает все большее количество CO2 из атмосферы. Реакция углекислого газа с водой образует углекислоту, рН понижается - океан становится более кислым.

В какой степени и каким образом подкисление океана влияет на морскую экосистему в целом, предсказать невероятно трудно, однако накапливаются данные о том, что некоторые виды подвергаются неблагоприятному воздействию.

Одним из таких видов является атлантическая треска. Новое научное исследование, проведенное учеными из Франции и Норвегии, показывает, что высокие концентрации углекислого газа наносят вред этому виду, особенно ранним стадиям жизни, таким как яйца и личинки.

Из-за подкисления океана выживают меньше личинок трески, а значит, меньше особей созревают и размножаются. До сих пор считалось, что, по крайней мере, выжившие личинки смогут справиться с этими условиями, но результаты нового исследования разрушают эту надежду.

Даже выжившие личинки имеют значительные повреждения органов и задержки в развитии. Особенно беспокоит развитие жабр. По сравнению с размерами тела, они недостаточно развиты. Жабры, как и легкие у человека, являются чрезвычайно важным органом, который не только регулирует поглощение кислорода, но у рыб отвечает за регулировку внутреннего рН. Поэтому недоразвитые жабры могут негативно влиять на людей на протяжении всего их развития и последующих этапов жизни.

Другое исследование, проведенное в прошлом году, показало, что акклиматизация родительского поколения к высоким концентрациям углекислого газа приносит пользу потомству только в том случае, если концентрации добычи очень высоки. По мнению ученых, эти идеальные ситуации очень маловероятны в природе. В более реалистичных условиях питания воздействие подкисления на родительское поколение приводит к еще худшему состоянию здоровья личинок.

Результаты научной работы имеют особое значение, так как атлантическая треска - одна из важнейших промысловых рыб мира. Она является важным источником белка для многих людей.