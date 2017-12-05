В США отозваны препараты из-за содержания в них примесей, вызывающих рак

Большое количество препаратов от артериального давления отозваны из-за риска рака. Оказалось, они содержат ничтожные количества веществ, потенциально провоципующих рак.

С прошлого лета фармацевтические компании отозвали сотни партий лекарств от артериального давления и сердечных препаратов после того, как тесты показали небольшой уровень потенциально вызывающих рак примесей.

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США, ознакомившись с заключением, отозвали несколько общих блокаторов рецепторов ангиотензина II или ARB, заявив, что примеси могут быть результатом химических реакций, которые происходят в процессе изготовления лекарств или повторного использования материалов, таких как растворители.

За последние несколько месяцев FDA провела крупное расследование и работала с фармацевтическими компаниями, чтобы устранить присутствие примесей в этих продуктах, заявили специалисты. Torrent Pharmaceuticals расширила отзыв, включив 114 дополнительных партий комбинированных таблеток лосартана калия и лосартана калия/гидрохлоротиазида. Ранее Aurobindo Pharma добавила 38 лотов таблеток валсартана, амлодипина и валсартана. Сроки годности отозванной продукции варьируются от октября 2019 года до июля 2020 года.

Распространяемый по всей стране в интернете, аптеками и розничными торговцами, включая Walmart и Sam's Club, препарат, как было установлено, содержит определенное количество потенциального канцерогена человека. N-Нитро Н-метил-4-аминомасляной кислоты (NMBA) был обнаружен в активной фармацевтической субстанции, произведенной индийской компанией гетеро Лабс. Это первый отзыв ARB, связанный с присутствием NMBA, который является третьим типом примеси нитрозамина, обнаруженной в лекарствах, говорится в сообщении FDA.

Это второй за неделю отзыв таблеток Лосартана. В отзыве, объявленном неделю назад, Macleods Pharmaceuticals также обнаружила активный ингредиент, содержащего N-нитрозодиэтиламин, или NDEA, вероятный человеческий канцероген. Camber и Macleods входят в число фармацевтических фирм, которые с начала декабря отозвали лекарства от гипертонии, содержащие возможные канцерогены. Другие компании, которые объявят об отзыве, включают Maylan, Aurobindo Pharma и Torrent Pharmaceuticals.