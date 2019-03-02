Сделал вакцину- попадёшь в Конгресс

Ни против столбняка, ни против полиомиелита или кори: первые 18 лет Этан Линденбергер провел без вакцины. Но в декабре, вопреки совету своей матери, он пошел на прививку, акт восстания, который принес ему приглашение в Конгресс США.

«Я вырос с матерью, которая считает, что вакцины опасны, и она открыто говорила о своих взглядах как в Интернете, так и лично», - свидетельствовал ученик средней школы во вторник сенаторам США, а также экспертам и сотруднику общественного здравоохранения.

Молодой человек стал за несколько недель героем активистов в пользу вакцин в Соединенных Штатах, где эксперты и чиновники спорят о людях, отказывающихся от вакцин, тогда как, в настоящее время наблюдается несколько вспышек кори в таких местах, как Франция, Италия, Бразилия и Украина.

«Я долго шёл к тому, чтобы начать замечать неоспоримые доказательства», сказал Этан, в костюме и галстуке перед Комитетом здравоохранения Сената. «Я был заинтригован, что так много людей опровергли мнение моей матери».