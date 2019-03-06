«Вот это да!»: Американцы высказались, что для США социализм вполне пригоден

Такого мнения уже придерживается почти каждый третий житель этого государства. Их общее количество в числе опрошенных достигло 29%.

Политологи уже говорят по этому поводу: «Вот это да!». Американцы всё более склоняются к мысли о том, что для США социализм вполне может быть пригоден.

Опрос проводила исследовательская служба, работающая в Университете Монмута. Результаты показали, что 57% процентов респондентов уверены в несовместимости социализма с американскими ценностями. 29% придерживаются другого мнения.

Также в ходе опроса было выявлено то, как американцы относятся к идеям социализма. 10% высказались в позитивном отношении. 42% - в негативном. У 45% опрошенных была нейтральная позиция.

Не забыли организаторы опроса поинтересоваться и отношением к капитализму. В негативном плане высказались 17%. В положительном – 39%. Для 40% американцев отношение к этому вопросу совершенно безразличное.

Проанализировав полученные материалы, получилось что 29% граждан США положительно воспринимают капитализм и, соответственно, отрицательно социализм. Для 30% опрошенных этот вопрос безразличен. Остальные придерживаются различных мнений.

В первой группе превалируют сторонники республиканцев и американцы, возраст которых превышает 55 лет. Во второй, напротив, демократы более молодого возраста.

Специалисты предполагают, это может свидетельствовать о том, что мир начинает по-новому воспринимать эти экономические системы.

На социализм продолжают навешиваться самые разнообразные «страшные» ярлыки. Однако, многие граждане США начинают всё отчётливее понимать, что при нынешней капиталистической системе их участь – оставаться за бортом жизни.