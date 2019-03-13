Около 70% рек во всём мере терпят экологическое бедствие из-за плотин

По данным глобального анализа, только треть больших рек в мире сохранили своё природное русло. Воздействие плотин оказалось разрушительным для экологии водных артерий.

Международная группа учёных исследовала 12 млн. километров рек. Обнаружилось, что только 90 из 246 рек длиной более тыс. километров сохранили своё естественное течение. Учёные были особенно обеспокоены тем, что обнаружили около четверти рек, которые когда-то свободно текли к морю. Отдельные исследования в Британии показали, что 97% речной сети страны было нарушено искусственными сооружениями.

По оценкам исследования, в мире насчитывается около 60 тыс. больших плотин. Великие реки, которые текут свободно, теперь редки в населённых районах. Особенно потерпели от вмешательства человека Дунай, Нил и Евфрат, Парана и Миссури в Северной и Южной Америке, Янцзы и Брахмапутра в Азии и Дарлинг в Австралии. Конго и Амазония оказались среди наименее пострадавших регионов. Сохранение естественной природы в реках имеет решающее значение для поддержания чистоты воды и сохранения всех экосистем.