Китайско-американский конфликт выходит на новый уровень

Достигнув своего пика китайско-американские отношения выходят из сугубо экономической сферы, в связи с этим Пекин призывает своих граждан к «народной борьбе». Отныне Китай собирается проводить агрессивную политику и достигать мира путём борьбы с США.

В результате эскалации конфликта Китай призывает своих граждан отказаться от любого взаимодействия с американскими компаниями для поддержания «народной войны» против США. Также Пекин грозится продать портфель американских облигаций что может привести к подрыву финансовых рынков США и серьёзным ударом стабильности экономике.

Данное противостояние принесёт серьёзный ущерб китайской экономике, но не критический так как благодаря сильному политическому строю есть возможность провести ряд серьёзных реформ для устранения ущерба. Америка также не защищена от последствий «торговой войны» и в отличие от Китая у неё нет возможности задействовать национальный ресурс ввиду особенности капиталистической системы приоритетом которой ставится выгода.

В связи с этим противостоянием ставится под вопрос Американская гегемония на мировой арене, ввиду серьёзного оппонента в виде Китая, который способен оказать серьёзное противостояние.