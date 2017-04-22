Ученые: земные реки почти вполовину обширнее, чем принято считать

На 44% больше – такую корректировку площади рек и пресных потоков на поверхности Земли сделали исследователи из университета Северной Каролины в США. То, что планета имеет почти вполовину большую площадь водных артерий, чем считалось ранее, ученые называют кардинальным изменением представлений о формировании климата.

Для оценки величины речного бассейна команда под руководством Джорджа Аллена и Тамлина Павельски использовала американский исследовательский спутник Landscape. Ученые воспользовались специальным алгоритмом, который позволил им совместить подсчитать совокупную площадь пресных водных бассейнов. В результате оказалось, что все реки мира занимают около 773 тысяч квадратных километров, а это почти вполовину больше результата предыдущих подсчетов. А для того, чтобы исключить ошибку, ученые пригласили группу добровольцев – студентов проверить подсчеты «вручную».

Специалисты считают, что новые данные существенно меняют представления о том, как формируется климат и какие природные причины приводят к усилению парникового эффекта. Раньше считалось, что роль рек в основном сводится к функциям пресноводных резервуаров и природным транспортным магистралям, по которым углерод попадает в мировой океан. Однако данные об их реальной площади дают основания считать, что реки имеют прямое отношение к парниковым газам и глобальному потеплению. Водные потоки напрямую выделят в атмосферу многие летучие соединения, например, метан, которые «разогревают» земную атмосферу. Эти вещества либо попадают в воду, либо синтезируются в ней из-за большого количества человеческих отходов – стоков, минеральных удобрений, и так далее. Именно поэтому так важно точно представлять себе площадь, с которой происходят прямые выделения парниковых газов в атмосферу.

Кроме того, в ходе своих исследований ученые выяснили, что в густонаселенных районах реки уже, чем в диких местах, однако имеют более разветвленные русла.