Ученые: в алтайской пещере нашли потомка двух разных вымерших видов человека

Изучая кость доисторического человека, международная команда палеонтологов впервые получила информацию о прямом потомке двух вымерших видов людей и доказала единство биологического вида человека, населявшего Евразию и Африку.

Анализ ДНК небольшой кости, найденной учеными в алтайской пещере Денисова в 2016 году, показал, что она принадлежала девушке 11-13 лет. Причем ее отец принадлежал к виду денисовских людей, а мать была неандерталкой. В геноме дочери 42% соответствуют ДНК отца и около 39% - матери.

Денисовские люди – одна из самых загадочных разновидностей Homo, известных современной науке. Исследователи до сих пор не знают, как они выглядели, ведь на раскопках удалось найти лишь фрагменты их костей и зубы. Однако генетический анализ подтвердил, что речь идет об отдельном виде человеческих существ. Денисовцы отличались более развитым бытом – разнообразными орудиями из камней, дерева и раковин, которые намного превосходили существовавшие у неандертальцев. Ученые полагают, что к быстрому развитию этих людей вынуждали суровые условия жизни. Денисовцы пришли на Алтай из Азии, а вымерли около 40 тысяч лет назад.

Ученые также установили, что мать девушки пришла на Алтай предположительно с территории современной Хорватии - ее ДНК сходна с образцами обитавших там неандертальцев.

Изучение кости подростка – гибрида помогло ученым доказать, что, несмотря на разницу в развитии и происхождении, неандертальцы и денисовцы принадлежали к одному биологическому виду. Кроме того, палеонтологи нашли возможное объяснение тому факту, что раньше останки метисов этих видов не находили. Возможно, говорят ученые, что чистокровные представители денисовцев и неандертальцев были гораздо жизнеспособнее и лучше приспосабливались к окружающим условиям. Однако это не помогло им сохранится - они все же вымерли, уступив место Homo sapience.