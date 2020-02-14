Учёные научились «взрывать» раковые клетки с помощью ультразвука

Израильские специалисты представили экспериментальную технологию борьбы с онкопатологиями.

Клетки рака. Фото: unsplash

Учёные из Израиля (кафедра биомедицинской инженерии Тель-Авивского университета) научились «взрывать» раковые клетки с помощью ультразвука. В состав команды вошли международные специалисты во главе с доктором Тали Иловичем из Израиля. Данная технология была испробована для лечения рака молочной железы, а особенности технологии описаны в журнале PNAS.

Для лечения данного вида рака необходимо доставить в онкоклетки ген, что и представляет наибольшую трудность. Учёные изобрели микропузырьки, в которые поместили тот самый ген. Когда пузырьки достигают раковых клеток, учёные включают ультразвук, за счёт чего мембраны поражённых клеток взрываются, и гены проникают внутрь.

Исследование показало, что данная технология может стать прорывом в лечении рака. Более 80% раковых клеток было уничтожено при экспериментальном применении технологии. Тали Илович отмечает, что это достаточно недорогой и эффективный вариант лечения. Для того, чтобы победить рак полностью, нужно уничтожить все клетки, что является ближайшей целью исследования учёных. Для решения этой задачи был введён ген иммунотерапии, чтобы активировать иммунную систему для борьбы с онкологией.



