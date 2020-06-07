Глава Fight Nights Global рассказал, когда промоушены РФ догонят UFC

Смелый план по достижению аналогичной популярности может быть реализован на протяжении ближайшего десятилетия, но для этого потребуются деньги, считает Камил Гаджиев.

Камил Гаджиев. Ян и Хабиб после побед. Фото: karate.ru, stc.all.kpcdn.net, ria.ru

Смелый план по достижению аналогичной популярности может быть реализован на протяжении ближайшего десятилетия, но для этого потребуются деньги, считает Камил Гаджиев.

В UFC уже заговорили о «российском феномене». Хабиба Нурмагомедова уверенно поддержал Пётр Ян, который также стал чемпионом в своей категории. Не стоит забывать и об Александре и Фёдоре Емельяненко, которые показывают зрелищные бои, и их смотрят не только в России. Лиги РФ готовят качественных бойцов.

Этот момент отметил глава промоутерской компании Fight Nights Global, он рассказал, что сможет повысить значимость российских бойцовских лиг до уровня лучшего промоушена и они догонят UFC. Однако, продолжил Камил Гаджиев, на сегодняшний день идеал для бойцов России именно UFC.

«Я считают, что все бойцы в своих мечтах видят себя чемпионами именно UFC. Так хоккеисты видят себя победителями «Кубка Стенли», — отметил промоутер.

Камил Гаджиев считает, что российские промоушены неплохо работают и способны к проведению качественных турниров. Однако для каждого бойца России настоящая мечта — это выступление за рубежом. Именно оно принесёт мировую известность и деньги. Больше чем UFC на сегодняшний день не может предложить никто.

Промоушен РФ может стать привлекательней для российский спортсменов при росте финансового достатка. Глава Fight Nights Global рассказал, он уверен, что этот смелый план осуществится на протяжении ближайшего десятилетия, хотя это будет непросто.

«Для того, чтобы платить больше, лиги должны зарабатывать больше. Пока что проблема именно с заработками», — уверен Гаджиев.

Российские лиги получат иностранный доход, когда у них появится мировое признание, а предпосылки для этого есть, сообщил глава Fight Nights Global.