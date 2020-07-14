Забит Магомедшарипов показал, как осваивает американскую школу бокса

4 зала для тренировок и Альварес в роли спарринг-партнёра показались россиянину лучшей альтернативой АКА, где тренируется Нурмагомедов.

Магомедшарипов вспомнил, почему начал тренироваться у Марка Генри. Источники: dagfighters.ru, m.allboxing.ru

С 2017 года Забит Магомедшарипов сражается на октагоне под эгидой UFС и за это время ни разу не проиграл. Последняя победа Забита была над американцем Келвином Кэттаром в 2019 году. И хоть об очередном сопернике для Магомедшарипова пока ничего не известно, россиянин продолжает усиленно тренироваться. Боец показал подписчикам в Instagram-ролике, как осваивает американскую школу бокса. Россиянин так быстро наносил удары, что его спарринг-партнер едва успевал ставить блоки. Микс-файтеру досталась изрядная доза комплиментов. Его хвалили за хороший правый прямой удар, восторженно отзывались о стойке и партере.

Однако нашлись комментаторы, которые сочли, что нет предела совершенству. «Дыхалочку, Забит, не забудь», «Поработай над кардио», — советовали они. И при всей техничности бойца, критики усмотрели в его ударах нехватку «физики». При этом некоторые фолловеры недоумевали, какая же из школ — американская или российская — эффективнее.

Фанаты оценили бойцовские качества Магомедшарипова. Источник: instagram.com, @ zabit_magomedsharipov

Сам же Магомедшарипов еще в 2019 году объяснил, что в американской школе его привлекли не один, а 4 зала для тренировок. К тому же, его спарринг партнёрами становились топовые бойцы: Барбоза, Альварес, Эдгар, да и тренер Марк Генри без устали пиарил нового подопечного на ТВ и в Сети. Поэтому о россиянине скоро заговорили в Штатах. «В Америке чем больше о тебе говорят, тем легче тебя подписать», — объяснил Забит.